Roma, Pellegrini: "Siamo contenti, quando ti diverti ti riesce un po' tutto"

Giuseppe Marotta, dopo l'addio annunciato alla Juventus, guarda già al futuro. Secondo i colleghi di FcInterNews il dirigente avrebbe già rifiutato le proposte di Napoli e Roma, col suo intento che sarebbe quello di sbarcare a Milano. E l'Inter, in tal senso, sembra che abbia avuto...

La Roma cala il tris. A segno il turco Under: 3-0 al Viktoria Plzen

Roma-Plzen, 4-0: poker giallorosso. Prima rete stagionale per Kluivert

La Juve non ha un modulo. Ne ha mille: il camaleonte di Allegri

Figuraccia Plzen, all'Olimpico una squadra non pronta all'Europa

Juve, Dybala: "Il primo gol di stasera fra i miei più belli in bianconero"

Roma, Di Francesco: "Bella risposta dagli attaccanti, non solo a me"

Inter, De Vrij: "Proseguiamo sulla giusta strada per passare il girone"

Lazio, ag. Immobile: "Per Lotito è come un figlio: rinnovo spontaneo"

Juve, Allegri: "Per ottenere i risultati serve mantenere la semplicità"

Kluivert: "Gol dedicato a Appie. Per me serata speciale"

SPAL, Colombarini: "Siamo in crescita. Classifica comunque buona"

Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il sonoro successo della Roma sul Viktoria Plzen: "Siamo contenti perché era importante per il girone, per recuperare dopo la scorsa partita. Ci siamo divertiti e abbiamo fatto divertire i tifosi, di questo siamo contenti perché quando ti diverti ti riesce un po' tutto".

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

