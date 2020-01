Lorenzo Pellegrini, parlando al canale ufficiale della Roma, saluta il suo ex compagno di squadra Alessandro Florenzi, da oggi giocatore del Valencia: "È stato un momento triste perché quando hai un amico, un fratello che va via, non è mai semplice salutarlo. Alessandro è stato eccezionale in questi mesi, non era semplice e non parlo di questioni tecniche. Non giocare non piace a nessuno. Lui ha gestito la situazione da capitano, mai una parola fuori posto, è venuto sempre al campo col sorriso. Chi lo conosceva sapeva la sua sofferenza. Siamo come dei bambini a cui viene tolta la caramella. Gli ho detto di essere felice. Se lo merita. E in questo momento, purtroppo, aveva bisogno d'altro".