© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Non mi stanco mai di dirlo che giocare qui per un ragazzo romano, ti dà un senso di responsabilità e orgoglio. Perché’ quando scendi in campo ti sembra di rappresentare la tua famiglia che è cresciuta con questi colori addosso. Mi piacerebbe un giorno essere capitano della Roma per questo senso di appartenenza che provo insieme alla mia famiglia. Sarebbe un onore rappresentare Roma e tutti i suoi tifosi".