Roma, Pellegrini valorizzato: la classifica si accorcia

Un successo roboante per una volontà acclarata, quella di puntare alla Champions League. La Roma di Fonseca ha palesato tutte le qualità che fanno dei giallorossi un’alternativa credibile nella lotta alle prime posizioni del campionato rifilando cinque gol in un tempo al Bologna e riaffermando la propria fame di alta classifica anche dopo le due battute a vuoto contro Napoli prima e Sassuolo poi. Il 3-4-2-1 funziona e la nuova posizione disegnata sulle caratteristiche di Pellegrini contribuisce a sancire la pace tra il talento della Capitale ed il popolo giallorosso. Liberato da compiti difensivi il centrocampista ha messo in luce le sue qualità tecniche affermandole con gol, assist e giocate di alta scuola. Una scelta che ha premiato anche Dzeko, che ha raggiunto Amadei a quota 111 realizzazioni nonostante una giornata non lussureggiante per il bosniaco. Poco male, perché la Roma è tornata decisamente in carreggiata, e la tempesta giallorossa può tornare a fare paura anche alle primissime posizioni di una classifica sempre più corta.