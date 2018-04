Roma, Pellegrini: "Vincere oggi per avvicinarci alla Champions"

Le sue parole a Premium Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, prima della gara col Chievo è intervenuto al microfono di Premium Sport: “Abbiamo quattro giorni per preparare il Liverpool, dobbiamo vincere per giocare nuovamente la Champions. Giocare contro il Liverpool martedì ci ha dato spunti per preparare il match di ritorno, sarà una bella partita e importante. Il Chievo si chiude molto bene e non è semplice segnare, dobbiamo portare a casa i tre punti e raggiungere la Champions”.