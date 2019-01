Roma, Pellegrini: "Vittoria da grande squadra. Abbiamo giocato a calcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato a Roma TV dopo il successo sul Torino: "Vittoria importante, da grande squadra. Ci siamo fatti rimontare, un tempo queste partite forse non le avremmo vinte mentre oggi invece ho visto cattiveria negli occhi dei compagni. Ecco perché ero sicuro che alla fine avremmo vinto. La nostra forza è quella di giocare a calcio, cerchiamo sempre di farlo. Poi è normale che l'adrenalina a volte faccia perdere la cognizione del tempo. Siamo felici di questa vittoria, arrivata contro una grande squadra come il Torino che era ancora imbattuta fuori casa. Sapevamo che l'avrebbero messa sul piano fisico, dovevamo allora contrastarli con il palleggio, che è la nostra forza. Siamo stati bravi a giocarcela anche con il fisico, dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Ruolo? In questo momento è così perché la squadre ne ha bisogno, al di là del ruolo in campo ci andiamo noi. Ovviamente mi piace giocare di più davanti ma posso riuscire a inserirmi anche da mediano. Mi trovo bene anche qui, uno trova sempre il modo di svariare. Atalanta? Partita importante, cercheranno di metterla sul piano fisico e per questo dovremo giocare con la stessa cattiveria di oggi".