Roma, Pellegrini: "Vittoria importante in vista della Champions"

Queste le parole del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini intercettato dai microfoni di Roma TV dopo il successo dell'Olimpico contro il Torino: "“Arrivare a 10 gol? Nulla è impossibile, speriamo per me e per la Roma. 10 gol sono tanti, finora non è andata così la stagione. Spero che possa migliorare. Martedì abbiamo un match importante, non dobbiamo più parlare di blocco. Se mi sento un po’ bloccato? Il mister ci lascia liberi, quando si gioca a due uno prova a stare più attento. In questa stagione ho avuto un po’ di alti e bassi. Non ho fretta ma ho voglia di dare tanto. Come mi sento? Fisicamente mi sento molto bene, ci metto qualche minuto solitamente a entrare in gara ma ultimamente mi trovo subito a mio agio. Era importante vincere per lavorare bene in vista di martedì, dove dovremo fare due ottimi tempi. Astori? Sono contento che io e Daniele siamo riusciti a segnare. I gol sono per Davide”, riporta vocegiallorossa.it