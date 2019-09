© foto di Insidefoto/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha presentato così il derby in programma alle 18 ai microfoni di Roma Tv: "Derby alla seconda? Non so se sia meglio o peggio, forse meglio perché può darci una spinta in più. Stiamo lavorando molto, vogliamo vincere assolutamente".

Roma sfavorita?

"A noi non interessa, pensiamo a preparare la partita per giocarla al 150%, sappiamo quanto è importante. Mi aspetto un derby come quello dell’anno scorso, vorrei continuare a fare gol perché ha un sapore speciale".