Roma, Pellegrini vuole la Champions per evitare dubbi sul futuro e firmare il rinnovo

Lorenzo Pellegrini è carico per la ripresa del campionato e lavora con un solo obiettivo in testa: conquistare la Champions League con i giallorossi per evitare il dubbio di dover finire sul mercato per sistemare i conti. La "grande Europa" è ancora possibile e questo consentirebbe di rinnovare abolendo la clausola da 30 milioni che pende sulla sua testa. La sua volontà è quella di restare e di non avere dubbi sul futuro e il quarto posto è la strada più semplice per esaudire questo desiderio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.