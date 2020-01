© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa di trovare una soluzione al problema legato all'uscita di Nikola Kalinic (il croato arrivato in prestito dall'Atletico Madrid ha già rifiutato tre destinazioni fra le quali Newcastle e Bordeaux), la Roma continua a lavorare per reperire un vice Dzeko per la seconda parte di stagione. Il nome più caldo in quest'ottica, secondo il Corriere dello Sport, è quello di Krzysztof Piatek del Milan. Un'operazione, quella per il polacco ex Genoa, che potrebbe prevedere il passaggio in rossonero come contropartita tecnica di Diego Perotti. Operazione, questa, definita difficile da portare a termine a gennaio, ma non impossibile.