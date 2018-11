Roma, per Dzeko almeno 15 giorni di stop. Pellegrini punta l'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Almeno due settimane di stop per Edin Dzeko, centravanti della Roma che ha rimediato un infortunio muscolare durante la rifinitura della sfida contro il Real Madrid. Il calciatore bosniaco, così come Ante Coric (infortunio al polpaccio) sarà sicuramente out fino alla gara contro il Genoa, saltando quindi i match contro Inter, Cagliari e Viktoria Plzen. Dopodiché verrà valutato di giorno in giorno.

Discorso diverso per Lorenzo Pellegrini: in mattinata ha svolto le terapie del caso ma, come riportato da Roma Radio, il centrocampista potrebbe farcela a recuperare per la gara contro l'Inter.