Roma, per Dzeko un gol da ben dodici milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol di Edin Dzeko contro lo Shakhtar Donetsk ha regalato alla Roma il passaggio del turno in Champions League, con i quarti di finale in tasca dopo aver superato gli ucraini agli ottavi. Il Corriere della Sera sottolinea come il passaggio ai quarti porterà alla Società giallorossa ben dodici milioni di euro in più, che arriveranno nelle casse capitoline grazie al bomber bosniaco. Vicino al Chelsea a gennaio, ma redditizio per la Roma anche adesso con la rete che ha spinto mister Di Francesco nella Top 8 del Vecchio Continente.