Roma, per Gonalons riscatto certo. Rimarrà al Granada, in arrivo 4 milioni

Titolare inamovibile del centrocampo del Granada, Maxime Gonalons si appresta a lasciare in modo definitivo la Roma, come sottolinea l'edizione online del Corriere dello Sport: il tecnico ha già dato il suo ok all'acquisto a titolo definitivo, in Spagna il giocatore è molto considerato e ha ritrovato tutte le proprie certezze. Alla Roma andranno quattro milioni di euro.