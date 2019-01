Roma, per il centrocampo spunta anche il nome di Badu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, la Roma starebbe seguendo anche Emmanuel Badu per il centrocampo. Anche in questo caso (come per Donsah e Wanyama) ci sono però perplessità per quanto riguarda lo stato fisico del ghanese classe '90, fermo dalla scorsa estate per un infortunio al ginocchio sinistro dopo il prestito al Bursaspor.