Roma, per il dopo Dzeko c'è il polacco Teodorczyk

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuove di mercato sulla Roma, riportate da Przeglad Sportowy. Secondo il media polacco, sarebbe Lukasz Teodorczyk il primo nome per l'attacco giallorosso per l'eredità di Edin Dzeko. Lo era già d'inverno, può tornare di moda in estate: di proprietà dell'Anderlecht dall'estate scorsa, coi biancomalva che l'hanno acquistato dalla Dinamo Kiev, l'interesse da parte di Monchi è stato confermato anche dall'entourage del calciatore.