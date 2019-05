Roma, per il dopo Kolarov sale Willems: costa 10 milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jetro Willems. È lui in cima alla lista per la fascia sinistra, per la prossima stagione giallorossa. Kolarov potrebbe salutare e al suo posto potrebbe arrivare l'olandese di 25 anni, in forza all’Eintracht, che ha un costo di circa 8-10 milioni e un contratto in scadenza nel 2021. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Willems è seguito per la sua velocità e duttilità, che gli consente, all'occorrenza, anche di giocare esterno alto e centrale. difensivo, con il suo fisico imponente.