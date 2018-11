Roma, per il nuovo stadio Pallotta pronto a investire 90mln

Arrivano novità in merito allo stadio della Roma. Come riporta Il Tempo sulla sua prima pagina odierna James Pallotta, numero uno del club giallorosso, sarebbe pronto a rilevare i diritti sulla costruzione del nuovo impianto da Luca Parnasi, l'imprenditore al centro dell'inchiesta sulle irregolarità per la realizzazione dell'opera. Un'investimento da circa 90 milioni di euro.