© foto di Insidefoto/Image Sport

In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, la Roma sfoglia la margherita per capire quale potrebbe essere il sostituto del bosniaco: Higuain si allontana sempre di più e la nuova tentazione ora si chiama Radamel Falcao del Monaco. Secondo il Corriere dello Sport la scorsa settimana è stato a Montecarlo per sondare il terreno, anche se l'ottimo pre-campionato disputato da Dzeko ha messo persino in dubbio la sua partenza.