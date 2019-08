© foto di Federico Gaetano

Nonostante negli ultimi giorni non sia più emerso come un candidato forte per il fronte offensivo della Roma, Florian Thauvin, esterno dell'Olympique Marsiglia, è ancora nel mirino dei giallorossi. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che, comunque, ricorda che il calciatore è attualmente fermo ai box per un problema alla caviglia e che per questo motivo non ha ancora esordito in Ligue1.