Roma, per l'attacco Verdi è più di un interessamento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Verdi rappresenta per la Roma qualcosa di più di un semplice interessamento. Il club giallorosso ha cercato di opzionare il giocatore, alternativa a Chiesa (che ora è incedibile per la Fiorentina). Verdi invece è sul mercato - piace anche a Inter e Napoli - per una cifra fra i 25 e i 30 milioni di euro. L'idea di disputare la prossima stagione in Champions affascina il calciatore e un suo probabile arrivo metterebbe in conto la cessione di El Shaarawy. A dirlo è Mediaset.