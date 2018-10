Roma, per l'estate sogno De Ligt. Manolas può essere sacrificato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Porte girevoli in casa Roma. Se per gennaio la prima idea per rinforzare la difesa è quella di Matija Nastasic, ex Fiorentina attualmente in forza allo Schalke 04, per l'estate è possibile un cambio ben più radicale: il ds Monchi è in contatto costante con Mino Raiola per De Ligt dell'Ajax e, in caso di arrivo del difensore olandese - scrive il 'Corriere dello Sport' -, probabile la partenza di Kostas Manolas, centrale ellenico che nell'attuale contratto ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro.