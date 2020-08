Roma, per la difesa c'è anche Izzo: è sfida a Fiorentina e Inter

La Roma si aggiunge a Inter e Fiorentina nella corsa ad Armando Izzo, con i giallorossi che o ritengono potenzialmente un sostituto perfetto di Smalling nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo con il Manchester United. Cairo chiederà non più di 15 milioni di euro per lasciarlo partire e con quei milioni finanzierà una parte del mercato in entrata per Giampaolo. A riportarlo è Tuttosport.