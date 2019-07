Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma cerca un difensore centrale, e dopo le difficoltà nel centrale l’obiettivo Alderweireld i giallorossi valutano le altre alternative. A questo proposito si segnala il profilo di German Pezzella, il capitano della Fiorentina è uno degli obiettivi principali del club capitolino e resta quindi un nome valido per la squadra allenata da Fonseca per le sue qualità di costruzione dal basso. La Roma cerca un centrale, e nonostante le difficoltà Pezzella resta un nome apprezzato. Alla Fiorentina il prossimo passo, visto che i Viola fino ad ora non hanno mai preso in considerazione l’idea di privarsi del loro capitano.