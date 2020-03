Roma, per la difesa spunta il nome di Garay del Valencia

Nonostante i molti difensori centrali presenti in rosa, la Roma potrebbe intervenire nel ruolo in estate. Çetin e Ibanez potrebbero essere mandati a fare esperienza, mentre Fazio e Juan Jesus non danno le giuste garanzie, quindi, come scrive Il Corriere dello Sport, il nome per rinforzare il reparto difensivo sarebbe quello di Ezequiel Garay, difensore argentino classe '86 in forza al Valencia. Il centrale albiceleste ha riportato la rottura del legamento crociato lo scorso febbraio.