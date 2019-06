Roma, per la panchina Mihajlovic sfida Fonseca. E c'è anche Gattuso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È un momento complicato in casa Roma alla luce delle notizie emerse negli ultimi giorni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per quanto concerne la panchina sono al momento due i profili principali seguiti: Sinisa Mihajlovic e Paulo Fonseca. Il tecnico serbo non piace molto ai tifosi per il suo passato laziale, ma difficilmente si lascerà spaventare dopo essere passato da Inter e Milan. Fonseca al momento sembra un secondo profilo, sebbene abbia fatto bene allo Shakhtar Donetsk. Restano in corsa anche Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso, che piace soprattutto per la sua grinta.