Roma, per la panchina tutto su Gasperini ma è stand by Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo l'addio della pista Conte e registrata la volontà di Sarri di restare al Chelsea, la Roma ha deciso di puntare tutto su Gian Piero Gasperini. Il tecnico, tramite un intermediario, ha dato il via libera alla trattativa, ma i giallorossi non inizieranno a parlare con l'allenatore prima del termine della corsa Champions che coinvolge entrambe la squadra. Una questione di correttezza che vuole mantenere i rapporti tra i due club stabili e senza frizioni. Percassi, presidente della Dea, vorrebbe avere a vita l'allenatore 61enne che però si sente pronto per il grande salto. I nerazzurri comunque stanno già pensando all'eventuale sostituto, con Giampaolo, pupillo di Sartori, che sarebbe perfetto per continuare il progetto tecnico avviato negli ultimi anni.