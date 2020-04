Roma, per lo scambio Pinamonti-Perotti con il Genoa serve il via libera da parte dell'Inter

Sulle pagine de Il Tempo in edicola questa mattina, si torna a parlare dello scambio Pinamonti-Perotti fra Genoa e Roma. Il Grifone vorrebbe riportare in Liguria l'argentino, in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2021. Il club capitolino, tuttavia, vorrebbe inserire nella trattativa il classe '99 Andrea Pinamonti, accostato già in passato alla Roma. Prima di chiudere per l'eventuale scambio, però, occorre l'ok dell'Inter, con i nerazzurri che vantano un diritto di prelazione sul giovane attaccante.