Roma, per Pedro non ci sono più dubbi. Si aspettano solo le prime cessioni

Non vi saranno problemi per il trasferimento di Pedro alla Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport il giocatore ha già dato la disponibilità e lo stesso Paulo Fonseca ha chiesto espressamente lo spagnolo. Resterà solo da aspettare le cessioni, prima di portare nella capitale il giocatore, ancora per pochi giorni al Chelsea, e fargli firmare un contratto di due stagioni più opzione sul terzo anno.