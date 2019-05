Roma, per Petrachi due vie: indennizzo economico o giovani al Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stando a Radio Radio, per liberare Gianluca Petrachi la Roma dovrà trovare un accordo con Urbano Cairo, che non ha intenzione di lasciar andare il suo ds senza essere indennizzato, dispiaciuto in particolare dai contatti avuti tra la Roma e il dirigente in questo momento delicato della stagione granata. Due le opzioni avanzate dall'emittente radiofonica: o un indennizzo economico o qualche giovane della Primavera da mandare in granata.