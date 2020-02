Roma, per Smalling ballano 6 milioni: tutto dipende dalla Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano nuovi aggiornamenti dall'Inghilterra in merito al riscatto di Chris Smalling, arrivato alla Roma in prestito la scorsa estate. Secondo Express.co.uk, il Manchester United vorrebbe 20 milioni di euro per privarsi a titolo definitivo del centrale, mentre il ds Petrachi ne offre 14. Il difensore inglese, dal canto suo, ha già espresso la volontà di rimanere nella capitale ma molto, se non tutto, dipenderà dalla qualificazione in Champions League da parte dei giallorossi.