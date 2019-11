© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa per il riscatto di Chris Smalling da parte della Roma. Secondo quanto riportato da Daily Star, infatti, il Manchester United avrebbe rifiutato l'offerta di 15 milioni di euro arrivata dal club giallorosso per il difensore. I Red Devils per il cartellino del giocatore chiedono 20 milioni di euro anche in virtù degli interessamenti arrivati per lui da parte di Inter e Milan in vista della prossima stagione.