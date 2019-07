Roma, per Suso i giallorossi si giocano la carta Defrel

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gregoire Defrel e un'estate da contropartita. L'attaccante martinicano, dopo essere stato proposto al Cagliari per arrivare a Barella ed essere stato accostato alla Fiorentina nell'affare Veretout, potrebbe essere la chiave per abbassare il prezzo di Suso. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport i giallorossi sono pronti a offrire al Milan oltre alla contropartita tecnica valutata 25 milioni di euro, una parte cash di 10 milioni. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria di 40 milioni e il Milan ha bisogno soprattutto di monetizzare in chiave Fair Play Finanziario. La distanza al momento è ancora grande.