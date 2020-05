Roma, per Todibo strada in salita: sul difensore di proprietà del Barça c'è anche il RB Lipsia

Spunta una nuova pretendente per Jean-Clair Todibo. Come riporta HITC, il giovane difensore/centrocampista di proprietà del Barcellona sarebbe finito infatti nel mirino del RB Lipsia, pronto ad acquistarlo in estate e riportarlo subito in Bundesliga dopo il prestito di questa seconda parte di stagione allo Schalke 04. Il talento classe '99, cercato dal Milan a gennaio, è però un obiettivo sensibile della Roma ed è stato accostato anche alla Juventus nell'ambito della possibile cessione di Miralem Pjanic al club catalano.