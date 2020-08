Roma, per Under sempre viva l'offerta del Napoli ma l'esterno non è il primo della lista di Giuntoli

Fra gli elementi in partenza dalla Roma ci sarebbe Cengiz Under. L’esterno giallorosso è stato messo sul mercato per far fronte ad esigenze di bilancio non buone. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club della Capitale avrebbe sul piatto un’offerta da 31 milioni, 25+6 di bonus, dal Napoli ma il giocatore non sarebbe in cima alla lista di Cristiano Giuntoli che invece preferirebbe - come il suo allenatore - Bernardeschi, elemento inserito all’interno della trattativa con la Juventus per Milik.