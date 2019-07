© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Missione oltremanica per la Roma. Franco Baldini volerà a Londra per lavorare ad una serie di ipotesi di mercato con il Tottenham. Toby Alderweireld e Moussa Sissoko sono nomi buoni per il club giallorsso, con gli Spurs che invece hanno messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, talento ancora in attesa di certezza sul suo futuro nella Capitale. Ecco perché il suo nome è finito all'interno della trattativa per il centrale belga, per il quale la Roma ha messo sul piatto un quadriennale a 2,8 milioni di euro. Per Zaniolo il Tottenham sul fronte contrattuale starebbe invece lavorando ad un accordo di sei anni a cifre molto più alte rispetto a qualunque altra proposta ricevuta finora. A riportate la notizia è il Corriere dello Sport.