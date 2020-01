Roma, perché Mertens serve ora e non a giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ora o mai più. Così si può sintetizzare la necessità della Roma di investire nel mercato di gennaio su Dries Mertens. Trattativa complessa, sia chiaro, ma Petrachi ha l’obbligo di provarci. Se non fosse per il fatto che da Fonseca, per questa finestra di mercato, è arrivata una sola richiesta e combacia con l’attaccante belga che non sta vivendo il suo momento migliore al Napoli. Ufficialmente è rimasto fuori dalla gara con l’Inter per infortunio, ma sono diversi i malumori del centravanti, considerato uno dei principali fautori dell’ammutinamento partenopeo nel mese di novembre.

TESORETTO - Questo distacco dalla maglia azzurra, unito al contratto in scadenza a giugno, rendono Mertens una delle offerte migliori di un mercato invernale generalmente povero. Prima, però, la Roma deve far spazio e alleggerire il monte ingaggi. Dalle cessioni di Under, Pastore, Santon e Jesus può arrivare il tesoretto giusto per il 14 di Gattuso. Se per il cartellino l’esborso non dovrebbe essere ingente, diverso è il discorso per il contratto perché l’entourage del calciatore spinge per avere lo stesso trattamento riservato al Napoli (4,5 milioni a stagione). Ingaggio importante e che rende tutto più complicato in questa finestra di mercato con la sensazione che se dovesse arrivare, lo farà al fotofinish in perfetto stile Smalling.

PERCHE’ ORA - Alla Roma, però, serve adesso e non a giugno per aumentare il peso specifico dell’attacco. I giallorossi, infatti, sono quinti per gol fatti in campionato. Non viaggiano a una velocità Champions e soprattuto Fonseca ha bisogno di un vice Dzeko che non sia Kalinic per quanto la dirigenza stia provando a difenderlo, ma le prestazioni sono ben al di sotto delle aspettative. Con il belga, il tecnico portoghese potrebbe avere anche una soluzione in più sull’esterno, avvicinando al bosniaco un giocatore che per caratteristiche assomiglia molto a Salah. In più prendendolo a gennaio la Roma brucerebbe la forte concorrenza che ci sarebbe tra sei mesi quando ormai il calciatore risulterebbe svincolato. Tra l’altro a giugno i dadi sarebbero tratti per una chiamata all’Europeo che inizierebbe a non esser più certa qualora non continuasse a giocare con il Napoli. Arrivando, invece, a stretto giro di posta nella Capitale, la Roma potrebbe puntare anche sulla voglia del giocatore di andare a Euro 2020 con il Belgio, tra le nazionali più accreditate alla vittoria finale.