Roma, Peres: “Posso fare ancora meglio. Salah? Non sarà facile”

© foto di Federico Gaetano

Bruno Peres, esterno della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro la SPAL. “Stiamo bene, sapevamo di dover preparare bene questa gara sotto l'aspetto mentale. Siamo partiti bene, con l'atteggiamento giusto, senza lasciar credere alla SPAL di poter fare bene contro di noi. Abbiamo segnato, poi abbiamo controllato bene la sfida. Faceva caldo, ma abbiamo dimostrato di stare bene”, le parole dell'ex Torino che ha poi proseguito: “Di Francesco fa sentire tutti importanti? Questo progetto è partito da Pinzolo, in ritiro, dopo le vacanze. Il mister ha fatto giocare tutti, così tutti i ragazzi hanno trovato fiducia. È stato importante per la squadra e per il gruppo, ora siamo arrivati al punto che tutti ci sentiamo importanti. Questo è merito del mister”.

Salah sta bene, però non avete fatto toccare palla a Messi. Siete tranquilli? “Non siamo tranquilli, perché siamo consapevoli della forza del Liverpool. Bisogna preparare bene questa gara, ci sono Salah, Firmino e altri calciatori forti. Bisognerà prepararci bene, andando lì e giocare una grande gara”.

Hai conquistato definitivamente Roma. Ti senti al centro del progetto? “Contento e felice ancora non sono, perché si può e si deve fare sempre meglio. Ma sono contento di essermi ripreso, mi dà fiducia. La gente mi guarda e vede un atteggiamento diverso, quello che volevano. Non devo fermarmi, possiamo fare ancora di più”.