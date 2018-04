Roma, Peres: "Contro il Barcellona non puoi sbagliare. Ma non è finita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bruno Peres, laterale della Roma, ha così commentato ai microfoni di Premium Sport la partita persa dai giallorossi sul campo del Barcellona: "La verità è che non molliamo mai. Giochiamo fino alla fine ed abbiamo ancora 90' a casa nostra, davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo fare una grande partita, la gara perfetta. Credo che ancora non sia chiusa. Loro sono forti ma ti lasciano spazi, devi approfittare delle occasioni che crei e fargli male. Contro squadre così non puoi sbagliare ma la squadra si è comportata molto bene. Abbiamo fatto una grandissima partita e siamo stati poco fortunati su alcuni episodi. Lasciamo fare, è meglio. Se metti due rigori era 4-3, in più abbiamo creato altre occasioni. Ma non dobbiamo lamentarci e pensare alla prossima partita, cercando di fare bene".