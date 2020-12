Roma, Peres: "Dobbiamo riscattare la sconfitta con l'Atalanta. Pronto quando il mister mi chiama"

Prima della partita contro il Cagliari, il difensore brasiliano Bruno Peres è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la situazione della squadra capitolina: "Tutti eravamo arrabbiati dopo la partita contro l'Atalanta. Dobbiamo rispondere alla sconfiita contro i bergamaschi in questa partita contro il Cagliari. Io sono a disposizione del mister e lavoro per farmi tenere pronto quando l'allenatore mi chiamerà in causa".