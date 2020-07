Roma, Peres: "Felice per i gol e la vittoria. Ho capito che dovevo cambiare atteggiamento"

vedi letture

L’esterno della Roma Bruno Peres, autore di una doppietta nel 6-1 contro la SPAL, ha parlato del dopo gara a Roma TV: “Sono felice per le due reti e ancor di più per la vittoria perché era importante ottenere i tre punti. Ora non dobbiamo mollare e restare concentrati fino alla fine. - continua il brasiliano - Da quando sono tornato il mister mi ha parlato, mi ha spiegato cosa fare e ho capito che per restare alla Roma dovevo cambiare atteggiamento e fare il professionista. Sto cercando di fare quello che mi ha detto il mister, è stato importante per me e sono felice di aiutare i compagni”: