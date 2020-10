Roma, Perez scatena l'ironia di AS: "E' dovuto scappare dal Barça per avere una chance"

Il Clasico fra Real Madrid e Barcellona non finisce mai. E così anche il mercato concede ad una delle due parti la sponda per "ironizzare" sui rivali. In quest'ottica il bellissimo gol messo a segno da Carles Perez, prodotto del vivaio dei catalani, con la Roma ieri ha concesso un bell'assist alla stampa vicina al Real. "Un altro crack della Masia che non hanno voluto esplode: un grande scandalo" titola infatti AS che poi scrive: "Perez ha dovuto lasciare il Barcellona per trovare un'occasione che a Roma sembra avere. Ha chiuso il successo dei giallorossi con un gran gol".