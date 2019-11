Roma, permanenza o rientro in Spagna: le cinque giornate di Kalinic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma domani si gioca il tutto per tutto in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir e dopo il gol ritrovato con il Brescia, Fonseca si affiderà ancora a Dzeko per sperare nel passaggio del turno. Da domenica, invece, il bosniaco potrà iniziare a riposarsi un po’ considerando che nelle ultime nove partite (tra club e Nazionale) ha saltato solo 115 minuti. Kalinic, infatti, è tornato a lavorare in gruppo da martedì. Il croato si era dovuto fermare nell’intervallo di Marassi contro la Sampdoria per la frattura della testa del perone. La terapia conservativa ha accorciato i tempi di recupero e nonostante domani non possa essere ancora convocato, l’ex Atletico Madrid potrebbe rientrare già domenica nella trasferta di Verona in campionato.

VERITA’ - Dall’Hellas alla sosta di Natale, Kalinic avrà a disposizione 5 giornate tra campionato e coppa per convincere la Roma a non interrompere il prestito prima del previsto. Non più di una settimana fa è iniziata a circolare dalla Spagna la notizia di un possibile rientro anticipato e questo mese che separa l’attaccante dall’inizio del mercato sarà decisivo per il suo futuro. Come sempre è una storia di sliding doors e la prima si è già chiusa con il gol annullato contro il Cagliari allo scadere e che avrebbe dato alla Roma i tre punti e nuovo entusiasmo a un giocatore che non segna da quasi un anno (16 gennaio in Copa del Rey contro il Girona). “E’ un grande giocatore e professionista, ma bisogno di fiducia intorno” ha detto l’ex compagno di Nikola, Ruslan Rotan, ai tempi del Dnipro. La Roma, però, non può aspettare ancora molto e le cinque gare che mancano fino al Franchi serviranno a Fonseca e Petrachi per prendere una decisione: permanenza o rientro a Madrid. L’inizio di stagione sicuramente non è stato dei più confortanti con soli 192 minuti disputati e figli di una condizione non eccezionale dovuta a una mancata preparazione con l’Atletico. Insomma, per Kalinic è l’ora della verità e anche a Dzeko non dispiacerebbe trovare nel croato un alleato per riposare ogni tanto. D’altronde il dualismo tra i due non è mai stato un problema. “Ho parlato con Edin tutti i giorni, mi ha convinto anche lui a venire nella Capitale” disse l’ex Atletico nel girono della sua presentazione, ora sta a Nikola dimostrare di poter restare.