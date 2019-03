© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra, non molto positivo. "Mi è capitato spesso qui, in passato abbiamo perso punti contro squadre inferiori. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto e crescere, personalmente ho sofferto a non poter aiutare la squadra. A trent'anni ci vuole più tempo per riprendere la condizione. Possiamo ancora fare una bella stagione".