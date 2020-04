Roma, Perotti a rischio spending review. L'ingaggio è troppo alto e può tornare in patria

A Edin Dzeko manca solo un trofeo per celebrare la sua avventura nella Roma dove ha realizzato 102 gol in 5 stagioni. Inoltre - sottolinea il Corriere dello Sport - con Fonseca la sua titolarità non è mai stata in discussione. Per la Roma, semmai, è stato sempre complicato trovare un sostituto adatto e il ds Petrachi dovrà riprovarci anche nel prossimo mercato. Lo stipendio di Dzeko potrebbe essere tra i pochi (se non l'unico) che nella prossima stagione supererà il tetto di 3 milioni più bonus, che la società ha fissato per abbassare il monte ingaggi.

Diego Perotti - A proposito di nuove regole sugli ingaggi, si continua a parlare del possibile ritorno in patria per Diego Perotti. L’argentino è un altro over 30 e percepisce 2,7 milioni a stagione, quindi potrebbe essere tra i sacrificati della spending review.