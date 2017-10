Roma, Perotti: "Abbiamo sofferto poco. Importante non subire gol"

Diego Perotti, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della partita vinta 3-0 contro il Chelsea: "Questo tipo di partite non le giocavamo così. Questa è solo la seconda volta che gioco la Champions con la Roma, quando arrivai uscimmo subito con il Real. Oggi non abbiamo sofferto tanto, facendo una bella gara con tanti gol contro una bella squadra. La difesa e il portiere stanno passando un bel momento, noi godiamo di questo e sappiamo che un gol riusciamo a farlo. L'importante è non prenderli".