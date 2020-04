Roma-Perotti ai saluti. Dal Genoa alla Spagna, si studia il futuro del Monito

Le strade della Roma e di Diego Perotti stanno per separarsi, ma non è più una novità. Il club aveva provato a cedere il calciatore già nella sessione invernale del calciomercato, non trovando le condizioni giuste né per per la società né per il calciatore. Si erano fatte vive squadre di campionati turchi e sauditi. Mete non propriamente apprezzate dall’argentino che a 31 anni vuole rimanere comunque in un torneo importante. A Trigoria, però, non c’è più spazio e nella prossima finestra delle trattative, Petrachi sarà costretto a trovare una soluzione visto il contratto in scadenza nel 2021. Una doppia opportunità dunque per i giallorossi: liberarsi di un ingaggio pesante (3 milioni l’anno) e provare a guadagnare qualcosa dalla cessione prima che possa liberarsi da svincolato.

SOLUZIONI - D’altronde il calciatore che aveva rinnovato poco dopo l’addio di Francesco Totti è un lontano ricordo. La rete contro il Genoa nel maggio del 2018 valse non solo la Champions alla Roma, ma anche un adeguamento salariale a Perotti. Ma recentemente la macchina del Monito si è inceppata. Trentasette gare saltate per infortuni negli ultimi due anni, praticamente è come se avesse saltato un campionato intero. In questa stagione ha disputato 975 minuti considerando tutte le competizioni e segnato 4 gol, tutti su rigore. L’ultimo su azione resta quello della scorsa stagione con il Parma alla 38^ giornata. Insomma, troppo poco per una conferma e la Roma si guarda intorno. Nelle ultime ore ha preso vita l’idea di un ritorno al Genoa nello scambio con Pinamonti. I giallorossi dovrebbero aggiungere un conguaglio economico, ma affinché vada in porto la trattativa servirà il benestare anche dell’Inter che detiene una recompra sul giovane attaccante. Più defilata, per il momento, l’ipotesi di un ritorno in Argentina, mentre al calciatore non dispiacerebbe giocarsi le sue carte in Liga dove ha già vestito la maglia del Siviglia. Tutte ipotesi che diventeranno più concrete dopo la cessata emergenza da coronavirus.