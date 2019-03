© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo è 1-1 tra Roma e Napoli. Dopo il duplice fischio dell'arbitro Diego Perotti, attaccante giallorosso, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Rigore? Non potevo mai sbagliare, era importantissimo per la fiducia. Questo gol ci aiuta per il secondo tempo, che può essere più intenso. A noi servono i tre punti, non ci va bene neanche il pareggio, dobbiamo vincere per forza visto i risultati di Atalanta e Milan. Il Napoli gioca molto bene, ha un gran palleggio, è difficile per i nostri difensori. Dobbiamo essere noi più compatti, per fortuna abbiamo pareggiato nel momento più importante, ora cerchiamo il secondo gol".