L'attaccante della Roma Diego Perotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'intervallo del match contro il Verona: "Avevamo una possibilità di andare in vantaggio e non potevo sbagliare".

Che secondo tempo ti aspetti?

"Sarà molto combattuto. Il campo non aiuta però per noi questi tre punti sono fondamentali visti i risultati delle dirette concorrenti. Lotteremo per vincere".