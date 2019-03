Roma, Perotti: "Champions possibile. Inter-Lazio? Qualcuno perde punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal microfono di Sky Sport, l'esterno d'attacco della Roma Diego Perotti ha parlato della corsa Champions League in vista dello scontro diretto tra Inter e Lazio. "Il quarto posto è possibile perché siamo a quattro punti, ci sono poi degli scontri diretti come Inter-Lazio dove si perderanno punti. Noi dobbiamo pensare solamente a noi e vedere come finiscono gli altri risultati, prima dobbiamo pensare a noi stessi, pensare al nostro calcio. Dobbiamo essere consapevoli che non ci sarà margine di errore, i punti persi non si potranno recuperare. Dobbiamo essere più squadra, tutti dobbiamo andare dalla stessa parte", le parole dell'ex Genoa riportate da Fcinternews.it.