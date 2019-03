© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di domani contro il Porto in Champions League: "Sono convinto che dopo una brutta sconfitta come quella del derby possiamo rialzarci subito. Sarà una partita diversa rispetto a quella di sabato, dobbiamo sfruttare il piccolo vantaggio che abbiamo e migliorare dal punto di vista del gioco. Vogliamo dimostrare di meritarci di disputare i quarti di finale di Champions. Non so perché passiamo periodi fatti da tanti alti e bassi, finora non abbiamo fatto benissimo in stagione ma niente è perduto. Siamo a 3 punti dall'Inter e abbiamo la possibilità di andare avanti in Europa. Il gruppo è con Di Francesco al 100%: dobbiamo e vogliamo dimostrarlo, le parole non bastano. Vogliamo vincere non solo per il mister ma anche per noi, per la Roma e per i tifosi".